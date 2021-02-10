Группа депутатов в Верховной Раде предлагает запретить устанавливать на фасадах административных зданий иностранные флаги.

8 февраля зарегистрирован законопроект №5 049, который предусматривает внесение изменений в закон О местном самоуправлении в Украине.

Законопроект также предусматривает, что на фасадах и внутри админзданий, а кроме того предприятий и организаций, которые находятся в коммунальной собственности органов местного самоуправления, должен быть установлен флаг Украины.

Установка на зданиях органов местного самоуправления любого иностранного флага запрещается.

Установка флагов иностранных государств на админзданиях советов и исполнительных органов разрешается только если в них находятся официальные делегации или должностные лица этих стран.

Нардепы также предлагают начинать все сессии городского, сельского, районного и других советов с вынесения государственного флага Украины и торжественного исполнения гимна.

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

16 января 2021 вся сфера обслуживания перешла на украинский язык.

Это означает, что посетители должны обслуживаться исключительно по-украински, персонал имеет право переходить на другой язык только по просьбе гостя.

Если ваши права нарушают, вы имеете право пожаловаться, зафиксировав факт нарушения.