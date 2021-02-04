Закон о референдуме положительно оценивают более половины украинцев — опрос

Украинцы положительно оценивают принятый Верховной Радой закон О народовластии через всеукраинский референдум.

В частности, поддерживают инициативу 58% опрошенных, противоположного мнения 28%. Еще не определились с отношением к закону 14% украинцев. Такие результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Наибольшую поддержку среди населения президентский закон получил в южных (63%) и восточных регионах (62%), наименьшую — в западных (55%).

Спрашивали украинцев и об отношении к инициативе предоставлять гражданам законодательное право на частное владение огнестрельным оружием. Положительно относятся к такой идее 23% опрошенных, в то же время негативно — 75%.

26 января Верховная Рада приняла закон О народовластии через всеукраинский референдум. На голосование могут выносить проекты законов о внесении изменений в I, III и XIII разделов Конституции и

вопросы общегосударственного значения.

Кроме того, проведение референдума может касаться отмены законов или их отдельных положений. Однако на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.

Опрос проводился 2-3 февраля во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опросили 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Источник: Социологическая группа Рейтинг