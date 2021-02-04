PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Закон о референдуме положительно оценивают более половины украинцев — опрос

Украинцы положительно оценивают принятый Верховной Радой закон О народовластии через всеукраинский референдум.

українці

В частности, поддерживают инициативу 58% опрошенных, противоположного мнения 28%. Еще не определились с отношением к закону 14% украинцев. Такие результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Наибольшую поддержку среди населения президентский закон получил в южных (63%) и восточных регионах (62%), наименьшую — в западных (55%).

Читайте
Закон о референдуме: что он дает Украине

Спрашивали украинцев и об отношении к инициативе предоставлять гражданам законодательное право на частное владение огнестрельным оружием. Положительно относятся к такой идее 23% опрошенных, в то же время негативно — 75%.

26 января Верховная Рада приняла закон О народовластии через всеукраинский референдум. На голосование могут выносить проекты законов о внесении изменений в I, III и XIII разделов Конституции и
вопросы общегосударственного значения.

Кроме того, проведение референдума может касаться отмены законов или их отдельных положений. Однако на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.

Опрос проводился 2-3 февраля во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опросили 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Источник: Социологическая группа Рейтинг

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка