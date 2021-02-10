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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

У Раді пропонують заборонити іноземні прапори на фасадах адмінбудівель

Група депутатів у Верховній Раді пропонують заборонити встановлювати на фасадах адміністративних будівель іноземні прапори.

У Раді пропонують заборонити іноземні прапори на фасадах адмінбудівель

8 лютого зареєстровано законопроект №5 049, який передбачає внесення змін до закону Про місцеве самоврядування в Україні. 

Законопроект також передбачає, що на фасадах і всередині адмінбудівель, а крім того підприємств і організацій, які знаходяться у комунальній власності органів місцевого самоврядування, має бути встановлено прапор України.

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Встановлення на будівлях органів місцевого самоврядування будь-якого іноземного прапору забороняється.

Встановлення прапорів іноземних держав на адмінбудівлях рад та виконавчих органів дозволяється тільки якщо в них знаходяться офіційні делегації чи посадовці тих країн.

Нардепи також пропонують починати всі сесії міської, сільської, районної та інших рад з винесення державного прапору України і урочистого виконання гімну.

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16 січня 2021 року вся сфера обслуговування перейшла на українську мову.

Це означає, що відвідувачі мають обслуговуватись виключно українською, персонал має право переходити на іншу мову тільки за проханням гостя.

Якщо ваші права порушують, ви маєте право поскаржитись, зафіксувавши факт порушення.

Джерело: Верховна Рада

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