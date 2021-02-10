Генпрокуратура просит Канаду предоставить распространенную в СМИ аудиозапись, на которой может содержаться информация о том, что самолет МАУ рейса PS752 могли сбить намеренно.

– Это будет уже четвертый запрос к канадской стороне. Надеемся, что Канада предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие будет происходить оперативно, – отметил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

МИД Украины также намерено изучить секретные записи канадского правительства, на которых якобы министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит об уничтожении самолета МАУ в январе 2020 года.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, с самого утра представители МИД имели серию телефонных разговоров с представителями органов предварительного расследования и прокуратурой Украины. Они вместе с иностранными коллегами будут работать над установлением подлинности этой записи.

– Украинские следователи и прокуроры имеют достаточно знаний и опыта работы с перехваченными разговорами. Ярким примером этого является расследование сбитого малазийского самолета рейса MH17 в небе над Донецкой областью русскими террористами из ЗРК БУК, – сказал Енин.

Заместитель министра обещает обязательно сообщить о результатах установления подлинности аудиозаписи.

Также он добавил, что через несколько недель Украина выскажет свои комментарии к проекту технического отчета, после чего Иран подаст его на рассмотрение Международной организации гражданской авиации.

Кроме того, продолжается уголовное расследование обстоятельств катастрофы самолета МАУ.

– Украина вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и Афганистаном, которые являются членами совместной координационной группы, никогда не допустят, чтобы эта трагедия была забыта и кто-то вышел сухим из воды. Совместно мы доведем это дело до конца. Правда будет установлена, а справедливость обеспечена, – пообещал Енин.

Авиакатастрофа самолета МАУ

В феврале стало известно, что канадское правительство имеет аудиозапись, на которой якобы глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным. Также человек на записи утверждает, что политическое и военное руководство Ирана может никогда не раскрыть правду о катастрофе.

Иранская сторона прокомментировала, что высказывания на записи не присущи культуре речи главы МИД Ирана.

8 января 2020 Корпус стражей исламской революции Ирана двумя ракетами класса земля-воздух сбил в небе над Тегераном рейс PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины. Все 176 человек на борту, в том числе 11 граждан Украины, погибли.

Как произошла авиакатастрофа самолета МАУ, на каком этапе расследования и выплатят ли родственникам погибших в авиакатастрофе компенсации, читайте на сайте Факты ICTV.