Генпрокуратура просить Канаду надати поширений у ЗМІ аудіозапис, на якому може міститися інформація про те, що літак МАУ рейсу PS752 могли збити навмисно.

– Це буде вже четвертий запит до канадської сторони. Сподіваємося, що Канада надасть Україні наявні в них записи переговорів, що були опубліковані в ЗМІ. Ми розраховуємо на отримання аудіофайлу, адже процеси дослідження запису та проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді і в Україні. А, отже, й слідство відбуватиметься оперативніше, – зазначив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

МЗС України також має намір вивчити секретні записи канадського уряду, на яких нібито міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф говорить про знищення літака МАУ в січні 2020 року.

За словами заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна, із самого ранку представники МЗС мали серію телефонних розмов із представниками органів досудового розслідування та прокуратурою України. Вони разом з іноземними колегами працюватимуть над встановленням автентичності цього запису.

– В українських слідчих і прокурорів є достатньо знань і досвіду роботи з перехопленими розмовами. Яскравим прикладом цього є розслідування збиття Малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донецькою областю російськими терористами із ЗРК БУК, – сказав Єнін.

Заступник міністра обіцяє обов’язково повідомити про результати встановлення автентичності аудіозапису.

Також він додав, що через декілька тижнів Україна висловить свої коментарі до проекту технічного звіту, після чого Іран подасть його на розгляд Міжнародної організації цивільної авіації.

Крім того, триває кримінальне розслідування обставин збиття літака МАУ.

– Україна разом із Канадою, Великою Британією, Швецією та Афганістаном, які є членами спільної координаційної групи, ніколи не допустять, щоб ця трагедія забулась і хтось вийшов сухим з води. Спільно ми доведемо цю справу до кінця. Правда буде встановлена, а справедливість забезпечена, – пообіцяв Єнін.

Авіакатастрофа літака МАУ

У лютому стало відомо, що канадський уряд має аудіозапис, на якому нібито глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф говорить, що знищення рейсу PS752 було навмисним. Також людина на записі стверджує, що політичне та військове керівництво Ірану може ніколи не розкрити правду щодо катастрофи.

Іранська сторона прокоментувала, що вислови на записі не притаманні культурі мовлення очільника МЗС Ірану.

8 січня 2020 року Корпус вартових ісламської революції Ірану двома ракетами класу земля-повітря збив у небі над Тегераном рейс PS752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України. Усі 176 людей на борту, зокрема 11 громадян України, загинули.

Як сталася авіакатастрофа літака МАУ, на якому етапі розслідування і чи виплатять родичам загиблих в авіакатастрофі компенсації, читайте на сайті Факти ICTV.