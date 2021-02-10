Гибридная война и медицинский геноцид: Резников о ситуации с Covid-19 в ОРДЛО

Россия использует пандемию коронавируса в своей гибридной войне, а на оккупированных территориях происходит медицинский геноцид.
Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.
— С самого начала пандемии четко просматривалось стремление России использовать ее с гибридной целью. РФ пыталась добиться снятия санкций и тем самым легализовать оккупацию Крыма и поэтому в разные страны они присылали так называемые гуманитарные войска. Именно в Крыму они собирали помощь для Италии, — заявил министр.
Он добавил, что весной 2020 года на Донбассе наблюдался рост признаков, которые говорили о подготовке так называемой гуманитарной интервенции под предлогом защиты населения.
— Однако их план провалился. Сейчас мы видим, что подобная ситуация происходит с вакцинацией, — подчеркнул Резников.
Медицинский геноцид
Смертность от коронавируса на оккупированной части Донбасса выше, чем где-либо в мире.
Алексей Резников рассказал, что украинская сторона собирает все данные о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО.
— Но даже по той статистике, которую я могу дать, она обнародована самими оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, — отметил министр.
В частности на неподконтрольной части Донецкой области смертность составляет 8,6%, а это в четыре раза выше, чем в среднем по Украине.
— В ноябре-декабре летальность вообще была 11%, то есть каждый девятый умирал от этого заболевания, — заявил Резников.
На оккупированной части Луганской области летальность 8,7%. Кроме того, у людей нет доступа к медпомощи, а оккупанты блокируют проезд на КПВВ.
— Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения, — добавил Алексей Резников.
Лечение от Covid-19 в Украине
Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут получить бесплатное лечение от коронавируса в Украине, если после пересечения КПВВ у них подтвердится болезнь.
Если тестирование покажет отрицательный результат, граждане смогут свободно передвигаться по территории страны.