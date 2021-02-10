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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Гібридна війна і медичний геноцид: Резніков про ситуацію з Covid-19 в ОРДЛО

Росія використовує пандемію коронавірусу у своїй гібридній війні, а на окупованих територіях відбувається медичний геноцид.

Гібридна війна і медичний геноцид: Резніков про ситуацію з Covid-19 в ОРДЛО

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– З самого початку пандемії чітко проглядалося прагнення Росії використати її з гібридною метою. РФ намагалася домогтися зняття санкції та тим самим легалізувати окупацію Криму і тому до різних країн вони надсилали так звані гуманітарні війська. Чому саме в Криму вони збирали допомогу для Італії, – заявив міністр.

Він додав, що на весні 2020 року на Донбасі спостерігалося зростання ознак, які говорили про підготовку так званої гуманітарної інтервенції під приводом захисту населення.

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– Проте їх план провалися. Нині ми бачимо, що подібна ситуація відбувається з вакцинацією, – підкреслив Резніков.

Медичний геноцид

Смертність від коронавірусу на окупованій частині Донбасі вища, ніж де-небудь у світі.

Олексій Резніков розповів, що українська сторона збирає всі дані про ситуацію з коронавірусом в ОРДЛО.

– Але навіть згідно з тією статистикою, яку я можу дати, вона оприлюднена самими окупаційними адміністраціями, видно наступне. Рівень летальності від Covid-19 в ОРДЛО значно вищий, ніж де-небудь у світі, – зазначив міністр.

Зокрема на непідконтрольній частині Донецької області смертність становить 8,6%, а це у чотири рази вище, ніж у середньому у Україні.

– У листопаді-грудні летальність взагалі була 11%, тобто кожен дев’ятий помирав від цього захворювання, – заявив Резніков.

На окупованій частині Луганської області летальність 8,7%. Крім того, у людей немає доступу до медичної допомоги, а окупанти блокують проїзд на КПВВ.

– Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення, – додав Олексій Резніков.

Лікування від Covid-19 в Україні

Мешканці окупованих територій Донецької і Луганської областей можуть отримати безкоштовне лікування від коронавірусу в Україні, якщо після перетину КПВВ у них підтвердиться хвороба.

Якщо тестування покаже негативний результат, громадяни зможуть вільно пересуватися територією країни.

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