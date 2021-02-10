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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

ЕС предоставит Украине дополнительные €600 млн, но есть условие

Украина может рассчитывать на макрофинансовую помощь от ЕС при условии выполнения ряда мер и положительных сдвигов в диалоге с МВФ.

ЕС предоставит Украине дополнительные €600 млн, но есть условие

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил Валдис Домбровскис.

По словам вице-президента Еврокомиссии, речь идет о втором транше финансовой помощи Украине в размере €600 млн.

Для получения макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна:

  • выполнить восемь обещанных структурных мер;
  • прийти к общему согласию с МВФ по программе Stand-by.
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Валдис Домбровскис акцентировал на укреплении антикоррупционной инфраструктуры (речь идет о НАБУ, САП, ВАКС и других), проведении судебной реформы и улучшении инвестиционного климата в Украине.

Микрофинансовая помощь ЕС

Программа макрофинансовой помощи для Украины составляет €1,2 млрд и делится на два транша.

Первый транш Украина получила 9 февраля 2020 года. А вот второй транш предусматривает перечисление при выполнении условий, ведущих к финансовой стабильности страны.

Помощь оказана в виде долгосрочного займа с процентной ставкой 0,125% со сроком погашения до июня 2035 года.

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