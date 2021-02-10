Украина может рассчитывать на макрофинансовую помощь от ЕС при условии выполнения ряда мер и положительных сдвигов в диалоге с МВФ.
Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил Валдис Домбровскис.
По словам вице-президента Еврокомиссии, речь идет о втором транше финансовой помощи Украине в размере €600 млн.
Для получения макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна:
- выполнить восемь обещанных структурных мер;
- прийти к общему согласию с МВФ по программе Stand-by.
Валдис Домбровскис акцентировал на укреплении антикоррупционной инфраструктуры (речь идет о НАБУ, САП, ВАКС и других), проведении судебной реформы и улучшении инвестиционного климата в Украине.
Микрофинансовая помощь ЕС
Программа макрофинансовой помощи для Украины составляет €1,2 млрд и делится на два транша.
Первый транш Украина получила 9 февраля 2020 года. А вот второй транш предусматривает перечисление при выполнении условий, ведущих к финансовой стабильности страны.
Помощь оказана в виде долгосрочного займа с процентной ставкой 0,125% со сроком погашения до июня 2035 года.