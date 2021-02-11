Чуть больше трети украинцев собираются праздновать День святого Валентина 14 февраля, у большинства из них уже есть планы на этот день.
Об этом говорится в результатах опроса, проведенного украинской исследовательской компанией Gradus Research.
Согласно опросу, лишь 34% респондентов планируют праздновать День влюбленных. Среди них 56% — уже имеют планы, 25% — пока не определились с тем, как будут отмечать праздник, 19% — затруднились с ответом.
Для украинцев День святого Валентина преимущественно возможность сделать любимого счастливым.
Что значит для граждан этот праздник:
- 37% — возможность провести время только вдвоем;
- 29% — повод подарить подарок и продемонстрировать внимание;
- 28% — день, когда можно сказать люблю;
- 15% — возможность получить подарок.
Кроме того, большинство граждан считают, что в Украине сформировалась традиция празднования Дня влюбленных.
— Ответ да и скорее да предоставили 73% опрошенных. И только 5% украинцев считают, что такой традиции в нашей стране нет, — говорится в результатах исследования.
Исследование провела компания Gradus Research методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении. Период проведения: 9 февраля 2021 года. Размер выборки: 1 000 респондентов.
День святого Валентина
14 февраля украинцы будут праздновать День влюбленных.
В этот день есть ряд традиций.
Подробнее о праздновании Дня святого Валентина 2021 читайте на Фактах ICTV.
Источник: Gradus Research