Чуть больше трети украинцев собираются праздновать День святого Валентина 14 февраля, у большинства из них уже есть планы на этот день.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного украинской исследовательской компанией Gradus Research.

Согласно опросу, лишь 34% респондентов планируют праздновать День влюбленных. Среди них 56% — уже имеют планы, 25% — пока не определились с тем, как будут отмечать праздник, 19% — затруднились с ответом.

Для украинцев День святого Валентина преимущественно возможность сделать любимого счастливым.

Что значит для граждан этот праздник:

37% — возможность провести время только вдвоем;

29% — повод подарить подарок и продемонстрировать внимание;

28% — день, когда можно сказать люблю;

15% — возможность получить подарок.

Кроме того, большинство граждан считают, что в Украине сформировалась традиция празднования Дня влюбленных.

— Ответ да и скорее да предоставили 73% опрошенных. И только 5% украинцев считают, что такой традиции в нашей стране нет, — говорится в результатах исследования.

Исследование провела компания Gradus Research методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении. Период проведения: 9 февраля 2021 года. Размер выборки: 1 000 респондентов.

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День святого Валентина

14 февраля украинцы будут праздновать День влюбленных.

В этот день есть ряд традиций.

Подробнее о праздновании Дня святого Валентина 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Gradus Research