Страны G7 мобилизуют поддержку Украины в преддверии зимы из-за угрозы российских ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Франция работает над усилением украинской ПВО, в частности над поставками радаров и ракет-перехватчиков.

Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский после встречи в Нью-Йорке.

Украина может получить дополнительные системы SAMP/T и ракеты

По словам Зеленского, Украину готовы обеспечить дополнительными системами ПВО SAMP/T и ракетами к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС.

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Киев также продолжает работать над возможностью производства систем SAMP/T и ракет к ним непосредственно в Украине.

Кроме того, Украина совместно с партнерами работает над антибаллистической программой FREYJA. Зеленский заявил, что первых результатов ожидают уже в этом году.

Как G7 готовит поддержку Украины перед зимой

В свою очередь Эммануэль Макрон подчеркнул, что удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре создают угрозу перебоев с отоплением и электроснабжением для миллионов семей.

По его словам, Франция будет помогать Украине пережить зимний период, а для оказания поддержки также мобилизуется Энергетическая группа G7.

Отдельно французский президент сообщил об усилении противовоздушной обороны Украины. Франция подписывает контракт на поставку радиолокационных станций и предоставляет ракеты-перехватчики.

Зеленский по итогам встречи с Макроном отметил, что стороны прежде всего обсудили вопросы безопасности и зимний пакет поддержки Украины.

Макрон обсудил поддержку Украины с Трампом

Также президент Франции сообщил, что обсуждал поддержку Украины с лидером США Дональдом Трампом.

Среди прочих тем были перспектива энергетического перемирия и моратория на удары в Черном море, которые поддерживает Франция.

По словам Макрона, это должно стать одним из ключевых вопросов переговоров, которые должны возобновиться и привести к справедливому и устойчивому миру.

Напомним, Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и дипломатической командой прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В рамках визита президент планирует около 20 встреч, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

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