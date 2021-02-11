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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Чи будуть відзначати українці День закоханих і що для них це свято

Трішки більше третини українців збираються святкувати День святого Валентина 14 лютого, більшість з них уже мають плани на цей день.

Чи будуть відзначати українці День закоханих і що для них це свято

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного українською дослідницькою компанією Gradus Research.

Згідно з опитуванням, лише 34% респондентів планують святкувати День закоханих. Серед них 56% – уже мають плани, 25% – поки не визначилися з тим, як відзначатимуть свято, 19% – вагаються з відповіддю.

Для українців День святого Валентина переважно можливість зробити коханого щасливим.

Що означає для громадян це свято:

  • 37% – можливість провести час лише удвох;
  • 29% – змога подарувати подарунок і продемонструвати увагу;
  • 28% – зайвий привід сказати кохаю;
  • 15% – можливість отримати подарунок.

Крім того, більшість громадян вважають, що в Україні сформувалася традиція святкування Дня закоханих.

– Відповідь так і швидше так надали 73% опитаних. І лише 5% українців вважають, що такої традиції у нашій країні немає, – йдеться у результатах дослідження.

Дослідження провела компанія Gradus Research методом самостійного заповнення анкети у мобільному додатку. Період проведення: 9 лютого 2021 року. Розмір вибірки: 1 000 респондентів.

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День святого Валентина

14 лютого українці святкуватимуть День закоханих.

Цього дня є низка традицій.

Детальніше про святкування Дня святого Валентина 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Gradus Research

Фото: Pixabay

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