Трішки більше третини українців збираються святкувати День святого Валентина 14 лютого, більшість з них уже мають плани на цей день.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного українською дослідницькою компанією Gradus Research.

Згідно з опитуванням, лише 34% респондентів планують святкувати День закоханих. Серед них 56% – уже мають плани, 25% – поки не визначилися з тим, як відзначатимуть свято, 19% – вагаються з відповіддю.

Для українців День святого Валентина переважно можливість зробити коханого щасливим.

Що означає для громадян це свято:

37% – можливість провести час лише удвох;

29% – змога подарувати подарунок і продемонструвати увагу;

28% – зайвий привід сказати кохаю;

15% – можливість отримати подарунок.

Крім того, більшість громадян вважають, що в Україні сформувалася традиція святкування Дня закоханих.

– Відповідь так і швидше так надали 73% опитаних. І лише 5% українців вважають, що такої традиції у нашій країні немає, – йдеться у результатах дослідження.

Дослідження провела компанія Gradus Research методом самостійного заповнення анкети у мобільному додатку. Період проведення: 9 лютого 2021 року. Розмір вибірки: 1 000 респондентів.

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День святого Валентина

14 лютого українці святкуватимуть День закоханих.

Цього дня є низка традицій.

Детальніше про святкування Дня святого Валентина 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Gradus Research