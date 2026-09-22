В ночь на 22 сентября РФ осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты разных типов и 212 ударных БпЛА, а ПВО сбила или подавила 186 воздушных целей.

Последствия ударов были зафиксированы в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Кроме того, Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН, где президент планирует около 20 встреч, в том числе по ПВО, финансированию Украины и новой Drone Deal.

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Об этих и других событиях ночи и утра 22 сентября — читайте в дайджесте.

Зеленский и первая леди прибыли в Нью-Йорк

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Нью-Йорк. Глава государства анонсировал около 20 встреч, в частности с президентом США, европейскими лидерами, представителями Конгресса, международных организаций, американского бизнеса и аналитических центров.

Среди главных тем переговоров — дипломатические усилия по завершению войны, усилению украинской ПВО и обеспечению необходимого финансирования. Украина также подготовила к подписанию новую Drone Deal.

Также в Нью-Йорке должен пройти саммит международной Крымской платформы.

Елена Зеленская выступит в Колумбийском университете и на площадке ООН, а также проведет встречи с представителями бизнеса, филантропами и международными партнерами.

Взрывы в Киеве

Ночью Россия атаковала Киев. В Днепровском районе в результате попадания в пятиэтажку возник пожар и разрушение, также повреждены еще три многоэтажки.

Спасатели спасли 15 человек. Пятеро пострадали, трое из них были госпитализированы.

Последствия атаки также были зафиксированы в Дарницком и Голосеевском районах.

Атака на Киевщину

За последние сутки в результате атак ударными дронами в Киевской области повреждены 34 объекта в Бучанском, Обуховском, Броварском и Белоцерковском районах.

Больше всего разрушений зафиксировали в Бучанском районе, где повреждены 17 объектов, в том числе частные дома, транспорт, склад и предприятие.

Россия атаковала Николаевщину Шахедами

В результате российской атаки ударными беспилотниками на Николаевскую область погиб трехлетний мальчик в Вознесенском районе.

В Баштанском районе ранения получили четверо мужчин в возрасте от 21 до 37 лет. Трое пострадавших госпитализированы, один будет лечиться амбулаторно.

Состояние 21-летнего мужчины медики оценивают как сверхтяжелое, еще двоих госпитализированных — как тяжелое и стабильное соответственно.

Россия атаковала Полтавщину

В Кременчугском районе российские войска атаковали промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры.

В Полтавском районе вражеский беспилотник упал на территорию частного агропредприятия, повредив хозяйственное помещение и технику. Люди не пострадали.

Атака на Житомирщину

Сегодня утром враг нанес удар по одному из объектов транспортной инфраструктуры на территории Житомирской области.

На месте падения беспилотника возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

По предварительной информации, погибших и травмированных нет.

В Днепре погибли четыре человека

Россия одновременно нанесла удары по промышленным предприятиям в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. В общей сложности под атакой оказались четыре района области.

В Днепре погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Россия дважды ударила по Запорожью

Ночью российские войска нанесли два удара по Запорожью.

Повреждены здания и частные дома, в одном из помещений возник пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Поражены Башнефть-УНПЗ и Куйбышевский НПЗ

Силы обороны Украины вчера и в ночь на 22 сентября поразили два нефтеперерабатывающих завода в России — Башнефть-УНПЗ в Уфе и Куйбышевский НПЗ в Самаре.

На территории обоих предприятий были зафиксированы пожары. Их совокупная мощность переработки составляет около 14,5 млн тонн нефти в год.

Продукция заводов, по данным Генштаба ВСУ, используется для обеспечения нужд российской армии. Удары ориентированы на понижение военно-экономического потенциала РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 672-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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