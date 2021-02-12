51 медик и их семьи в январе получили 295 тыс. грн ежемесячных выплат за потерю трудоспособности, в частности, инвалидность, в результате острой профессиональной болезни Covid-19. Эти средства перечислил Фонд социального страхования.

К этим выплатам также относятся компенсации родственникам умерших от коронавируса медработников.

Их размер на 100% компенсирует пострадавшему утраченный заработок.

Сейчас ФССУ ежемесячно выплачивает такие компенсации 16 медикам, которые имеют степень утраты трудоспособности от 5% до 80%, и 35 членам семей медработников, умерших от Covid-19.

Выплата для одного медика составляет от 710,79 грн до 21 970 тыс. грн, в зависимости от степени утраты трудоспособности и среднего дохода, который потерпевший имел на момент наступления страхового случая.

По итогам 2020 года, медики, работающие с Covid-19, недополучили 231 млн грн из предусмотренных 5,5 млрд.

Врачам, работающим в сфере управления Минздрава, не доплатили 116 млн грн из запланированных 337 млн грн (то есть 35%), а их коллегам из коммунальных учреждений — 115 млн грн из 5,2 млрд грн (2,2%).