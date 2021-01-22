Украинские медики, работающие с Covid-19, в 2020 году недополучили 231 млн грн из предусмотренных 5,5 млрд.

Врачам, работающим в сфере управления Минздрава, не доплатили 116 млн грн доплат из 337 млн грн запланированных (т.е. 35%), а их коллегам из коммунальных учреждений – 115 млн грн из 5,2 млрд грн (2,2%).

– Жаль, что медики, которые сегодня находятся на передовой и спасают жизни украинцев, не получили должной финансовой поддержки, тем более, что деньги на это были предусмотрены. И здесь возникает вопрос к Минздраву – почему так произошло? – интересуется председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Из 337 млн ​​грн планировали доплатить в среднем 2 637 грн на одного человека более, чем 26 тыс. медиков в 100 учреждениях здравоохранения в течение сентября-декабря 2020 года. На доплаты Минздав выделил только 221 млн грн для 192 медицинских учреждений.

Наибольшие выплаты получили:

Национальная детская специализированная больница Охматдет – 19,2 млн грн ;

; Институт сердца – 10,2 млн грн ;

; Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава – 9,3 млн грн;

Национальный институт рака – 8,9 млн грн ;

; Государственное учреждение Специализированная многопрофильная больница №1 Минздрава Украины – 8,9 млн грн.

Кроме того, с этой бюджетной программы доплаты были перечислены для детских специализированных санаториев, научно-исследовательских институтов, государственных учреждений, медицинских университетов и т.д.

5,2 млрд грн должны были получить 430 тыс. работников в 1 563 учреждениях здравоохранения коммунальной формы собственности.

Общая сумма доплат медикам, которые работают Covid-19, составляла 5,5 млрд грн.

Доплаты не только для медиков

14 января вступил в силу закон о повышении оплаты труда немедицинских специалистов в области здравоохранения. Таким образом будут доплаты не только для медиков, но и для биологов, биохимиков, бактериологов и других специалистов, проводящих диагностику Covid-19.

Размер повышения будет такой же, как и у врачей, которые непосредственно работают с больными коронавирусом.

Получать доплаты работники будут до завершения борьбы с пандемией.

Источник: Расчетная палата