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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Українські медики за січень отримали Covid-виплати на 295 тис. грн

51 медик та їхні родин у січні отримали 295 тис. грн щомісячних виплат через втрату працездатності, зокрема, інвалідність, внаслідок гострої професійної хвороби на Covid-19. Ці кошти перерахував Фонд соціального страхування.

лікарня коронавірус

До цих виплат також відносяться компенсації родичам померлих від коронавірусу медпрацівників.

Їх розмір на 100% компенсує потерпілому втрачений заробіток.

Нині ФССУ щомісячно виплачує такі компенсації 16 медикам, які мають ступінь втрати працездатності від 5% до 80%, і 35 членам родин медпрацівників, які померли від Covid-19.

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Виплата для одного медика складає від 710,79 грн до 21 970 тис. грн, в залежності від ступеня втрати працездатності та середнього доходу, який потерпілий мав на момент настання страхового випадку.

За підсумками 2020 року, медики, які працюють із Covid-19, недоотримали 231 млн грн із передбачених 5,5 млрд.

Лікарям, які працюють у сфері управління МОЗ, не доплатили 116 млн грн із запланованих 337 млн грн (тобто 35%), а їхнім колегам із комунальних закладів – 115 млн грн із 5,2 млрд грн (2,2%).

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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