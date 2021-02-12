51 медик та їхні родин у січні отримали 295 тис. грн щомісячних виплат через втрату працездатності, зокрема, інвалідність, внаслідок гострої професійної хвороби на Covid-19. Ці кошти перерахував Фонд соціального страхування.

До цих виплат також відносяться компенсації родичам померлих від коронавірусу медпрацівників.

Їх розмір на 100% компенсує потерпілому втрачений заробіток.

Нині ФССУ щомісячно виплачує такі компенсації 16 медикам, які мають ступінь втрати працездатності від 5% до 80%, і 35 членам родин медпрацівників, які померли від Covid-19.

Виплата для одного медика складає від 710,79 грн до 21 970 тис. грн, в залежності від ступеня втрати працездатності та середнього доходу, який потерпілий мав на момент настання страхового випадку.

За підсумками 2020 року, медики, які працюють із Covid-19, недоотримали 231 млн грн із передбачених 5,5 млрд.

Лікарям, які працюють у сфері управління МОЗ, не доплатили 116 млн грн із запланованих 337 млн грн (тобто 35%), а їхнім колегам із комунальних закладів – 115 млн грн із 5,2 млрд грн (2,2%).