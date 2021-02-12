Жорстоке поводження стоматолога з маленькими пацієнтами у Рівному переполохало українців. Жінка під час надання медичних послуг била, смикала і душила дітей. Факти ICTV вирішили розібратися, як уникнути таких випадків.

Чи можуть батьки бути присутніми у кабінетах

Щоб уберегти свою дитину від такого жорстокого поводження, батьки можуть входити до кабінетів разом зі своїми дітьми і бути присутніми під час надання їм медичних послуг.

– Під час надання медичних послуг малолітнім та неповнолітнім безпосередні батьки та опікуни можуть бути присутніми. І вони можуть наполягати на цьому, – говорить юрист Ростислав Кравець.

Що робити після подібних інцидентів

Якщо ж дитина повідомляє про жорстоке поводження сторонніх – лікарів, вихователів, нянь – батьки не повинні це ігнорувати.

– Якщо дитина таке розповідає, потрібно поговорити з лікарем, з представником клініки. І вимагати притягнення до відповідальності, – додає Ростислав Кравець.

Крім лікарні, батьки можуть звертатися до поліції із заявами і вимагати розбиратися у таких випадках.

Читайте Як написати заяву в поліцію

Якщо є сумніви щодо того, що дитина говорить правду (наприклад, вона боїться стоматолога і може говорити неправду), то тоді краще спочатку сходити до психолога, який оцінить поведінку дитини.

Як довести, що збиток завдали у конкретній клініці

Нині всі походи до фахівців мають документальний супровід. Інформація про візити, процедури міститься у електронних базах лікарень, у медичних картах пацієнтів.

Крім того, після оплати послуг видаються чеки. Якщо підтвердження не збереглося, можна звернутися до банку.

– Якщо був безготівковий розрахунок, то можна у банку взяти виписку, де буде написано, куди пішли гроші. Це буде підтвердженням того, що у цій клініці надавались послуги, – пояснює юрист.

За словами фахівця, складнощів з підтвердженням надання послуг конкретним фахівцем у певній клініці не має бути.

За такі випадки відповідальність буде нести не лише сам лікар, але й клініка.

– Лікар нестиме персональну відповідальність, але компенсації виплачуватиме клініка, – підсумовує Ростислав Кравець.

Знущання над дітьми у клініці Рівного

В одній з приватних лікарень Рівного лікар-стоматолог знущалася над дітьми.

Вона била і душила малюків, у ситуації розбирається поліція.

Детальніше про знущання стоматолога над дітьми у Рівному читайте на Фактах ICTV.