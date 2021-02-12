В Ровно активно обсуждают издевательства врача-стоматолога над детьми. Женщина во время лечения зубов дергала и била детей. В полиции начали расследование.

Видео, где зафиксированы издевательства, распространила в сети местная журналистка Виктория Мамотюк.

На одном из них видно, как стоматолог во время проведения манипуляций бьет маленького пациента головой о кушетку. Кроме того, это был не единственным случай, ее жертвой стал еще минимум один ребенок — девочка. Ее врач дергала и била.

В частной больнице, где работает женщина, комментировать инциденты отказались. В полиции же говорят о фиксации обращений граждан, которые сообщают об этих случаях.

По информации правоохранителей, к ним уже обратилась 28-летняя жительница Ровно и сообщила, что после визита к стоматологу она обнаружила в своей восьмилетней дочери гнойную рану губы. А 36-летняя жительница Костополя Ровенской области заявила, что во время лечения зубов врач нанесла телесные повреждения ее пятилетнему ребенку.

По одному из обращений полиция внесла сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК Украины, по второму — начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Сейчас следственные действия продолжаются.

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Источник: Виктория Мамотюк, Полиция Ровенской области

Фото: Виктория Мамотюк