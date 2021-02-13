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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Глава НБУ прокомментировал завершение миссии МВФ и ее рекомендации

Эксперты Международного валютного фонда предоставили Нацбанку Украины свои рекомендации по усилению институционной способности и управления в Национальном банке, в части полномочий Совета НБУ.

Кирило Шевченко

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

— Рекомендации будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках, который был согласован с экспертами МВФ и представлен в парламент в ноябре 2020 года, — сказал он, комментируя итоги работы миссии Фонда.

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Глава НБУ отметил, что этот законопроект станет важным шагом к дальнейшему усилению независимости Национального банка.

Он сообщил, что Нацбанк имел очень продуктивные дискуссии с миссией МВФ о завершении первого пересмотра программы Stand-by.

13 февраля стало известно, что миссия МВФ завершил работу в Украине. Стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by.

В период с 21 по 23 декабря и с 11 января до 12 февраля эксперты МВФ обсудили с украинскими властями прогресс по внедрению реформ, которые являются частью программы.

Источник: Интерфакс-Украина

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