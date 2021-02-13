Глава НБУ прокоментував завершення місії МВФ та її рекомендації

Експерти Міжнародного валютного фонду надали Нацбанку України свої рекомендації щодо посилення інституційної спроможності та управління в Національному банку, в частині повноважень Ради НБУ.

Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко.

– Рекомендації будуть враховані під час розробки законопроекту про вдосконалення корпоративного управління в банках, який був узгоджений з експертами МВФ і представлений в парламент в листопаді 2020 року, – сказав він, коментуючи підсумки роботи місії Фонду.

Глава НБУ зазначив, що цей законопроект стане важливим кроком до подальшого посилення незалежності Національного банку.

Він повідомив, що Нацбанк мав дуже продуктивні дискусії з місією МВФ про завершення першого перегляду програми Stand-by.

13 лютого стало відомо, що місія МВФ завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by.

У період з 21 до 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого експерти МВФ обговорили з українською владою прогрес у впровадженні реформ, які є частиною програми.