Миссия Международного валютного фонда завершил работу в Украине. Стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

— Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся, – говорится в его заявлении.

В период с 21 по 23 декабря и с 11 января до 12 февраля эксперты МВФ обсудили с украинскими властями прогресс по внедрению реформ, которые являются частью программы.

В частности, обсуждали усиление управления Национальным банком, улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также меры, направленные на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе.

Среди проблемных вопросов остается, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита Covid-фонда.

По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы Stand-by может посетить Украину ориентировочно в апреле-мае.

Программа МВФ

В июне прошлого года Международный валютный фонд утвердил новую 18-месячную программу кредитования по поддержке экономики Украины Stand-by.

Она была рассчитана на $5 млрд. После немедленного выделения первого транша было запланировано четыре пересмотра.

В начале февраля глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что за 2021 год Украина ожидает получить от МВФ три транша по $0,72 млрд на общую сумму примерно $2,2 млрд. На остальные деньги ждут в следующем году.