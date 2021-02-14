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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Торговля, туризм и инвестиции: Зеленский в ОАЭ подписал важные соглашения

 

Зеленський в ОАЕ

Президент Владимир Зеленский 14-15 февраля находится с официальным визитом в ОАЭ. Сегодня он встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Также подписаны важные двусторонние документы.

В разговоре стороны отметили потенциал обеих стран, который позволит в ближайшие пять лет увеличить товарооборот между странами в несколько раз.

В частности, Зеленский сказал, что Украина способна увеличить экспорт аграрной продукции в ОАЭ в десятки раз.

По результатам встречи подписаны межправительственные соглашения:

  • протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Украины и ОАЭ об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал;
  • о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом;
  • меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и Министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений;
  • меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ, который призван поощрять ответственные иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией;
  • меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере развития туристического сектора;
  • меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства — предусматривает обмен опытом по использованию и охране сельскохозяйственных земель, сохранения, воспроизводства и повышения плодородия почв.
  • Зеленський в ОАЕ
  • Зеленський в ОАЕ
  • Зеленський в ОАЕ
  • Зеленський в ОАЕ
  • Зеленський в ОАЕ
  • Зеленський в ОАЕ
Торговля, туризм и инвестиции: Зеленский в ОАЭ подписал важные соглашения / 3 фотографии
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По итогам 2019 года объем торговли товарами и услугами между Украиной и ОАЭ составлял $1,65 млрд.

Продукция агропромышленного комплекса и металлургии – главные товары, которые Украина экспортирует в ОАЭ.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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