Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуває з офіційним візитом в ОАЕ. Сьогодні він зустрівся зі спадкоємним принцем Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Також підписано важливі двосторонні документи.
У розмові сторони відзначили потенціал обох країн, який дозволить у найближчі п’ять років збільшити товарообіг між країнами у кілька разів.
Зокрема, Зеленський наголосив, що Україна здатна збільшити експорт аграрної продукції до ОАЕ у десятки разів.
За результатами зустрічі підписано міжурядові угоди:
- протокол про внесення змін до Угоди між урядами України та ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал;
- про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом;
- меморандум про взаєморозуміння між МВС України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія;
- меморандум про взаєморозуміння між Мінекономрозвитку та Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ, покликаний заохочувати відповідальні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією;
- меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору;
- меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою – передбачає обмін досвідом з використання та охорони сільськогосподарських земель, збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів.
Торгівля, туризм та інвестиції: Зеленський в ОАЕ підписав важливі угоди / 3 фотографии
За підсумками 2019 року обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і ОАЕ становив $1,65 млрд.
Продукція агропромислового комплексу та металургії – головні товари, які Україна експортує до ОАЕ.