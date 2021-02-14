Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуває з офіційним візитом в ОАЕ. Сьогодні він зустрівся зі спадкоємним принцем Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Також підписано важливі двосторонні документи.

У розмові сторони відзначили потенціал обох країн, який дозволить у найближчі п’ять років збільшити товарообіг між країнами у кілька разів.

Зокрема, Зеленський наголосив, що Україна здатна збільшити експорт аграрної продукції до ОАЕ у десятки разів.

За результатами зустрічі підписано міжурядові угоди:

протокол про внесення змін до Угоди між урядами України та ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал;

про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом;

меморандум про взаєморозуміння між МВС України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія;

меморандум про взаєморозуміння між Мінекономрозвитку та Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ, покликаний заохочувати відповідальні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією;

меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору;

меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою – передбачає обмін досвідом з використання та охорони сільськогосподарських земель, збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів.











Торгівля, туризм та інвестиції: Зеленський в ОАЕ підписав важливі угоди / 3 фотографии

За підсумками 2019 року обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і ОАЕ становив $1,65 млрд.

Продукція агропромислового комплексу та металургії – головні товари, які Україна експортує до ОАЕ.