PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Торгівля, туризм та інвестиції: Зеленський в ОАЕ підписав важливі угоди

Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуває з офіційним візитом в ОАЕ. Сьогодні він зустрівся зі спадкоємним принцем Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Також підписано важливі двосторонні документи.

Зеленський в ОАЕ

У розмові сторони відзначили потенціал обох країн, який дозволить у найближчі п’ять років збільшити товарообіг між країнами у кілька разів.

Зокрема, Зеленський наголосив, що Україна здатна збільшити експорт аграрної продукції до ОАЕ у десятки разів.

За результатами зустрічі підписано міжурядові угоди:

  • протокол про внесення змін до Угоди між урядами України та ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал;
  • про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом;
  • меморандум про взаєморозуміння між МВС України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія;
  • меморандум про взаєморозуміння між Мінекономрозвитку та Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ, покликаний заохочувати відповідальні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією;
  • меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору;
  • меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою – передбачає обмін досвідом з використання та охорони сільськогосподарських земель, збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів.
  • Зеленський в ОАЕ
  • Зеленський в ОАЕ
  • Зеленський в ОАЕ
  • Зеленський в ОАЕ
  • Зеленський в ОАЕ
  • Зеленський в ОАЕ
Торгівля, туризм та інвестиції: Зеленський в ОАЕ підписав важливі угоди / 3 фотографии
Читайте
Ключовий партнер на Близькому Сході: Зеленський про економічну співпрацю з ОАЕ

За підсумками 2019 року обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і ОАЕ становив $1,65 млрд.

Продукція агропромислового комплексу та металургії – головні товари, які Україна експортує до ОАЕ.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору