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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

У православных День святого Валентина в августе — ПЦУ

В мире принято отмечать День святого Валентина 14 февраля. Украина в этом плане не исключение. Однако в Православной церкви Украины уверяют, что это не правильно и православные украинцы должны отдавать дань уважения Святому Валентину 12 августа.

День Святого Валентина

День святого Валентина православные верующие ежегодно празднуют 12 августа. В христианских календарях даты различаются: католики вспоминают Валентина 14 февраля.

Речь идет об итальянском епископе Валентине Интерамском, который жил в середине ІІІ века и был казнен за нарушение запрета венчать молодоженов.

Уже в конце V века указом Папы Римского Валентин был причислен к лику святых.

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Представители ПЦУ убеждены, что сохранившаяся биография святого Валентина — это преимущественно легенды и красивые истории, которые не являются правдой.

— Мы, в ПЦУ, призываем посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в год — подчеркнули в ПЦУ.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.

Фото: Depositphotos

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