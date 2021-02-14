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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

У православних День святого Валентина в серпні – ПЦУ

У світі заведено відзначати День святого Валентина 14 лютого і Україна не виняток. Однак у Православній церкві України запевняють, що це не правильно і православні українці мають шанувати Святого Валентина 12 серпня.

День Святого Валентина

День святого Валентина православні віряни щороку святкують 12 серпня. У християнських календарях дати різняться: католики згадують Валентина 14 лютого.

Йдеться про італійського єпископа Валентина Інтерамського, який жив у середині ІІІ століття та був страчений через порушення заборони вінчати молодят.

Вже наприкінці V століття указом Папи Римського Валентина було зараховано до лику святих.

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День святого Валентина - коли святкують та історія

Представники ПЦУ переконані, що життєпис святого Валентина – це переважно легенди та гарні історії, які не є правдою.

– Ми, у ПЦУ, закликаємо присвячувати правдивому коханню кожен день, виявляючи його до ближніх у своїх благих справах, замість того, аби дарувати символічні матеріальні подарунки один раз на рік – підкреслили у ПЦУ.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.

Фото: Depositphotos

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