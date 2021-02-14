Укроборонпром в ОАЭ заключил соглашения на $1 млрд

Расширение военно-технического сотрудничества Украины с ОАЭ более чем на $1 млрд. В ходе официального визита президента в Объединенные Арабские Эмираты гендиректор концерна Укроборонпром Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group.

Договор с последней позволит развивать и обмениваться передовыми технологиями.

— Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности, — отметил генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Баннаи.

По его словам, и для ОАЭ, и для Украины открываются новые возможности получения взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран.

В рамках визита президента Владимира Зеленского в ОАЭ подписано также несколько важных двусторонних документов, которые позволят в ближайшие пять лет увеличить товарооборот между странами в несколько раз.

Документы касаются изменений в Соглашение между правительствами Украины и ОАЭ об избежании двойного налогообложения, взаимного признания водительских удостоверений, инвестиций в сельское хозяйство и развитие торговли агропродовольственной продукцией, а также развития туристического сектора.