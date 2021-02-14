Укроборонпром в ОАЕ уклав угоди на $1 млрд

Розширення військово-технічного співробітництва України з ОАЕ на понад $1 млрд. Під час офіційного візиту президента до Об’єднаних Арабських Еміратів гендиректор концерну Укроборонпром Юрій Гусєв підписав угоди та договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group.

Договір з останньою дозволить розвивати та обмінюватися передовими технологіями.

– Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості, – наголосив генеральний і керуючий директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.

За його словами, і для ОАЕ, і для України відкриваються нові можливості щодо отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн.

В рамках візиту президента Володимира Зеленського до ОАЕ підписано також кілька важливих двосторонніх документів, які дозволять у найближчі п’ять років збільшити товарообіг між країнами у кілька разів.

Документи стосуються змін до Угоди між урядами України та ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування, взаємного визнання водійських посвідчень, інвестицій в сільське господарство і розвиток торгівлі агропродовольчою продукцією, а також розвитку туристичного сектора.