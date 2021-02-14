PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Укроборонпром в ОАЕ уклав угоди на $1 млрд

Розширення військово-технічного співробітництва України з ОАЕ на понад $1 млрд. Під час офіційного візиту президента до Об’єднаних Арабських Еміратів гендиректор концерну Укроборонпром Юрій Гусєв підписав угоди та договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group.

Укроборонпром підписав в ОАЕ угоди на $1 млрд

Договір з останньою дозволить розвивати та обмінюватися передовими технологіями.

– Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості, – наголосив генеральний і керуючий директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.

За його словами, і для ОАЕ, і для України відкриваються нові можливості щодо отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн.

В рамках візиту президента Володимира Зеленського до ОАЕ підписано також кілька важливих двосторонніх документів, які дозволять у найближчі п’ять років збільшити товарообіг між країнами у кілька разів.

Документи стосуються змін до Угоди між урядами України та ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування, взаємного визнання водійських посвідчень, інвестицій в сільське господарство і розвиток торгівлі агропродовольчою продукцією, а також розвитку туристичного сектора.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка