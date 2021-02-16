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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Энергоатом отказывается от вывоза ядерного топлива в Россию

Госпредприятие НАЭК Энергоатом, крупнейший производитель электроэнергии в Украине, с 2021 года больше не будет вывозить отработанное ядерное топливо с атомных электростанций в Россию.

Энергоатом отказывается от вывоза ядерного топлива в Россию

В июле 2021 года Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию топлива из украинских АЭС.

Сейчас ЦХОЯТ испытывает новое оборудование, которое финансировала американская компания Holtec. Его эксплуатация начнется после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи в хранилище, которое откроет доступ компании к железнодорожной сети Украины.

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Энергоатом занимает седьмое место в мире по мощности ядерных электроблоков Украины. В стране действуют 4 атомные электростанции, среди которых крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6 000 МВт.

Электроэнергия в Украине

Энергоатом подсоединил второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции. Благодаря этому Украина сможет отказаться от поставок электроэнергии из России.

Ранее страна не могла обойтись от услуг РФ из-за ремонта энергоблоков и нехватки сырья. Подключение ХАЭС в Объединенную энергосистему Украины предоставит дополнительные 1 000 МВт электроэнергии.

Источник: Энергоатом

Фото: Pixabay

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