Енергоатом відмовляється від вивозу ядерного палива до Росії

Держпідприємство НАЕК Енергоатом, найбільший виробник електроенергії в Україні, з 2021 року більше не вивозитиме відпрацьоване ядерне паливо з атомних електростанцій до Росії.

У липні 2021 року Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) зможе прийняти першу партію палива з українських АЕС.

Зараз ЦСВЯП випробовує нове обладнання, яке фінансувала американська компанія Holtec. Його експлуатація почнеться після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії до сховища, яке відкриє доступ компанії до залізничної мережі України.

Енергоатом посідає сьоме місце у світі за потужністю ядерних електроблоків України. У країні діють 4 атомні електростанції, серед яких найбільша у Європі Запорізька АЕС з 6 енергоблоками загальною потужністю 6 000 МВт.

Електроенергія в Україні

Енергоатом під’єднав другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції. Завдяки цьому Україна зможе відмовитися від постачання електроенергії з Росії.

Раніше країна не могла обійтися від послуг РФ ремонт енергоблоків та брак сировини. Підключення ХАЕС до Об’єднаної енергосистеми України надасть додаткові 1 000 МВт електроенергії.

Джерело: Енергоатом