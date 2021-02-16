Мощный взрыв в Луганске: горел газопровод

На территории временно оккупированного Луганска ночью 16 февраля произошел мощный взрыв на газораспределительном узле.

Это произошло возле улицы 2-я Беломорская в районе Малая Вергунка. Около часа ночи пожар ликвидировали.

По предварительным данным, ремонтные работы продлятся до 10.00, после чего запустят систему газоснабжения.

На месте взрыва специалисты демонтировали участок газопровода длиной 1,5 метра и начали монтаж нового.

Из-за инцидента временно отключили 95 абонентов села Веселое. Предварительно нет пострадавших.

В Кропивницком произошел взрыв

В Кропивницком 15 февраля взорвался газовый баллон, из-за чего пострадал местный житель. Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами.

Взрыв разрушил около 60 кв. м одноэтажного здания, также загорелись бытовые вещи на площади 10 кв. м. Причина взрыва не сообщается.

Фото: Луганскгаз