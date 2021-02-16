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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Мощный взрыв в Луганске: горел газопровод

На территории временно оккупированного Луганска ночью 16 февраля произошел мощный взрыв на газораспределительном узле.

Мощный взрыв в Луганске: горел газопровод

Это произошло возле улицы 2-я Беломорская в районе Малая Вергунка. Около часа ночи пожар ликвидировали.

По предварительным данным, ремонтные работы продлятся до 10.00, после чего запустят систему газоснабжения.

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На месте взрыва специалисты демонтировали участок газопровода длиной 1,5 метра и начали монтаж нового.

Из-за инцидента временно отключили 95 абонентов села Веселое. Предварительно нет пострадавших.

В Кропивницком произошел взрыв

В Кропивницком 15 февраля взорвался газовый баллон, из-за чего пострадал местный житель. Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами.

Взрыв разрушил около 60 кв. м одноэтажного здания, также загорелись бытовые вещи на площади 10 кв. м. Причина взрыва не сообщается.

Фото: Луганскгаз

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