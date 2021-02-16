PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Потужний вибух у Луганську: горів газопровід

На території тимчасово окупованого Луганська вночі 16 лютого стався потужний вибух на газорозподільному вузлі.

Потужний вибух у Луганську: горів газопровід

Це сталося на біля вулиці 2-а Біломорська в районі Мала Вергунка. Близько години ночі пожежу ліквідували.

За попередніми даними, ремонтні роботи триватимуть до 10.00, після чого запустять систему газопостачання.

Читайте
На Донбасі загинули троє бійців ЗСУ, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої

На місці вибуху фахівці демонтували ділянку газопроводу довжиною 1,5 метра та почали монтаж нової.

Через інцидент тимчасово відключили 95 абонентів села Веселе. Попередньо немає постраждалих.

У Кропивницькому стався вибух

У Кропивницькому 15 лютого вибухнув газовий балон, через що постраждав місцевий житель. Чоловіка госпіталізували у лікарню з опіками.

Вибух зруйнував близько 60 кв. м одноповерхової будівлі, також загорілися побутові речі на площі 10 кв. м. Причина вибуху не повідомляється.

Фото: Луганськгаз

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка