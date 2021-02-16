Потужний вибух у Луганську: горів газопровід

На території тимчасово окупованого Луганська вночі 16 лютого стався потужний вибух на газорозподільному вузлі.

Це сталося на біля вулиці 2-а Біломорська в районі Мала Вергунка. Близько години ночі пожежу ліквідували.

За попередніми даними, ремонтні роботи триватимуть до 10.00, після чого запустять систему газопостачання.

На місці вибуху фахівці демонтували ділянку газопроводу довжиною 1,5 метра та почали монтаж нової.

Через інцидент тимчасово відключили 95 абонентів села Веселе. Попередньо немає постраждалих.

У Кропивницькому стався вибух

У Кропивницькому 15 лютого вибухнув газовий балон, через що постраждав місцевий житель. Чоловіка госпіталізували у лікарню з опіками.

Вибух зруйнував близько 60 кв. м одноповерхової будівлі, також загорілися побутові речі на площі 10 кв. м. Причина вибуху не повідомляється.

Фото: Луганськгаз