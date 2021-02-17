За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье.

Вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.

Украинские защитники открывали огонь на прицельные обстрелы со стороны противника.

О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

С начала текущих суток, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подрыв трех военных на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский дал 10 дней на расследование подрыва трех украинских военных в Донбассе. Глава государства поручил проверить все взрывные устройства в зоне проведения ООС.

Трое украинских военных – капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко – подорвались на пяти противотанковых минах ТМ-62 утром 14 февраля около 9.30. Их не смогли спасти.

Источник: ООС

Фото: ООС