Підрив трьох військових на Донбасі: президент дав 10 днів на розслідування трагедії

Президент України Володимир Зеленський після поїздки до ОАЕ провів нічну нараду, під час якої дав 10 днів на розслідування підриву трьох українських військових на Донбасі та доручив перевірити всі вибухові пристрої у зоні проведення ООС.

Вранці 14 лютого близько 9.30 Капітан Олександр Войтенко, старший солдат Дмитро Мироненко та солдат В’ячеслав Олексієнко підірвалися на п’яти протитанкових мінах ТМ-62. Військових не змогли врятувати.

Розглядають три основні причини трагедії: порушення правил користування вибухівкою, теракт незаконних збройних формувань та недбале ставлення військовослужбовців, які не провели якісної організації служби.

Президент зазначив, що досі залишається актуальним питання про те, хто встановив міни та чому про це не знали українські військові. Зеленський доручив до кінця лютого перевірити всі вибухові пристрої та зняти застарілі міні із зазначенням у документах. Він також наголосив на важливості гуманітарного розмінування на Донбасі.

Загибель військових на Донбасі

ДБР почало розслідування через загибель трьох українських військових на Донбасі, які підірвалися на п’яти мінах 14 лютого.

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею 425 Недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану КК України.