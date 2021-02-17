Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

Поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

На прицільні обстріли з боку противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Від початку поточної доби, 17 лютого, у районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрив трьох військових на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський дав 10 днів на розслідування підриву трьох українських військових на Донбасі. Глава держави доручив перевірити всі вибухові пристрої у зоні проведення ООС.

Троє українських військових – капітан Олександр Войтенко, старший солдат Дмитро Мироненко та солдат В’ячеслав Олексієнко – підірвалися на п’яти протитанкових мінах ТМ-62 уранці 14 лютого близько 9.30. Їх не змогли врятувати.

Джерело: ООС

Фото: ООС