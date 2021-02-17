Украина должна не бояться и эффективно противодействовать российской агрессии. От Кремля стоит ожидать реакции на закрытие трех пророссийских каналов, 112, Zik и Newsone, но страна должна быть сильной, чтобы выдержать ее.

Такую позицию озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Мы не должны бояться. Мы должны стоять на защите наших национальных интересов, своего информационного пространства и быть готовыми к тому, что может быть удар, но мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдержать его, — отметил Дмитрий Кулеба в комментарии Фактам ICTV.

В то же время основными средствами противодействия является поддержка собственной армии и строительство демократических институтов.

— Вооружаться и строить демократическую Украину. Нет других эффективных инструментов противодействия агрессивным намерениям России, — добавил министр.

Сейчас ситуация на Донбассе постоянно ухудшается. Несмотря на это, Украина заинтересована в скорейшем ее урегулировании. Киев надеется на поддержку США.

— Украина однозначно будет приветствовать более глубокое привлечения США к противодействию агрессивным действиям России. Будет ли это в Нормандской формате или самостоятельная роль США, это уже вопрос переговоров. Пока определенности нет. Но есть основания полагать, что новая администрация Байдена будет считать усилия по сдерживанию российской агрессии одним из своих приоритетов, — прокомментировал Дмитрий Кулеба.

Потенциал Минского процесса

Дмитрий Кулеба считает, что Минский формат еще имеет потенциал.

По его словам, Украина должна продолжать действовать в его рамках.

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