В Украине впервые выставили на аукцион бывшую тюрьму. Объект продадут в рамках проекта Большая приватизация тюрем, анонсированного Министерством юстиции и Фондом госимущества.
О продаже первого заведения сообщил Денис Малюська — министр юстиции. Им стал Ирпенский исправительный центр №132, который расположен в пгт. Коцюбинское. Цена объекта — более 220 млн грн, площадь зданий составляет 28 141,70 кв. м.
— Если у кого-то есть лишних 220 млн и он хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome.
Малюська подчеркнул, что треть средств от продажи поступит в государственный бюджет. Остальные 70% денег будут потрачены на развитие тюремной инфраструктуры в соответствии со стандартами Европейского Союза.
Минюст продаст 35 украинских тюрем
Министерство юстиции выставит на продажу 35 тюрем в разных регионах Украины. Это учреждения, которые давно прекратили свою профильную деятельность.
Полученные средства будут использовать для построения новых модернизированных исправительных колоний.
Фото: Фонд госимущества