В Украине впервые выставили на аукцион бывшую тюрьму. Объект продадут в рамках проекта Большая приватизация тюрем, анонсированного Министерством юстиции и Фондом госимущества.

О продаже первого заведения сообщил Денис Малюська — министр юстиции. Им стал Ирпенский исправительный центр №132, который расположен в пгт. Коцюбинское. Цена объекта — более 220 млн грн, площадь зданий составляет 28 141,70 кв. м.

— Если у кого-то есть лишних 220 млн и он хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome.

Малюська подчеркнул, что треть средств от продажи поступит в государственный бюджет. Остальные 70% денег будут потрачены на развитие тюремной инфраструктуры в соответствии со стандартами Европейского Союза.

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Минюст продаст 35 украинских тюрем

Министерство юстиции выставит на продажу 35 тюрем в разных регионах Украины. Это учреждения, которые давно прекратили свою профильную деятельность.

Полученные средства будут использовать для построения новых модернизированных исправительных колоний.

Фото: Фонд госимущества