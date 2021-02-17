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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Приватизація тюрем в Україні: на аукціон виставили перший об’єкт

В Україні вперше виставили на аукціон колишню в’язницю. Об’єкт продадуть у межах проекту Велика приватизація тюрем, анонсованого Міністерством юстиції та Фондом держмайна.

виправна колонія Ірпінь

Про продаж першого закладу повідомив Денис Малюська – міністр юстиції. Ним став Ірпінський виправний центр №132, який розташований у смт. Коцюбинське. Ціна об’єкту – понад 220 млн грн, площа будівель складає 28 141,70 кв. м.

– Якщо хто має зайвих 220 млн та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва – welcome.

Малюська підкреслив, що третина коштів від продажу надійде до державного бюджету. Решта 70% грошей буде витрачена на розбудову тюремної інфраструктури відповідно до стандартів Європейського Союзу.

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Отримані кошти будуть використовувати для побудови нових модернізованих виправних установ.

Фото: Фонд держмайна

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