В Украине вводят систему рейтинга тюрем

В Украине вводят систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем.
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, она должна помочь регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности, как финансы, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, материальные условия содержания, права человека, здравоохранение, государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.
Он объяснил, что система будет рассчитывать более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.
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Благодаря этим данным, можно будет получить всестороннее представление о состоянии деятельности учреждений исполнения наказаний, понять, какие учреждения работают лучше или хуже и почему так происходит.
Однако конечная цель системы — добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний делали общество более безопасным.
Накануне заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила о еще одном новшестве — в Украине планируют продать 27 тюрем.
Помещения находятся в законсервированном состоянии и уже два года не используются. В то же время их финансирование продолжается. Продавать тюрьмы будут через систему ProZorro.