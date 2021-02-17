В окупованому Криму в ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки Російської Федерації прийшла з обшуками в будинки кримських татар. Наразі відомо про мінімум п’ять обшуків.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в Facebook.

– Поки відомо про 5 обшуків – в Бахчисараї два обшуки, по одному – в містах Сімферополі та Білогорську, ще один обшук відбувається у селі Заповітне Советского району, – написав він.

За його інформацією, обшуки почалися о 4 ранку і тривають нині.

На засіданні 16 лютого народні депутати підтримали постанову про звернення Верховної Ради до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, парламентських асамблей ОБСЄ та НАТО, а також урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополь.

У зверненні Рада також закликає засудити порушень прав і свобод людини в окупованому Криму, вимагати негайного звільнення політичних в’язнів, а також посилити політико-дипломатичний тиск та санкції проти РФ – до повного припинення збройної агресії.