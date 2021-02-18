Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО Сильпо-Фуд (группа Фоззи) приобрести торговую сеть Фуршет.

АМКУ проанализировал деятельность этих двух торговых сетей в Виннице, Ивано-Франковске, Калуше, Каменском, Каменец-Подольском, Коростышеве, Малине, Нетешине, Никополе, Обухове, Полтаве, Прилуках, Смеле, Трускавце, Умани, Хмельницком, Черкассах, Ирпене, Киеве, Кривом Роге и Кропивницком.

Оказалось, что совокупные доли ООО Сильпо-Фуд и Фуршета в этих городах по результатам 2019 года и 9 месяцев 2020 года не достигают предельных 30%, а сами предприятия испытывают конкуренцию со стороны других региональных рынков.

Поскольку такая концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ разрешил ООО Сильпо-Фуд приобрести контроль над активами Фуршета.

Вместе с тем, торговые сети отказались приобретать контроль над активами в населенных пунктах с большими частицами, чтобы не ограничивать конкуренцию.

Проверка АМКУ из-за повышения цен

В прошлом году Антимонопольный комитет зафиксировал, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты синхронно поднимались в разных торговых сетях.

Поэтому АМКУ открыл дело против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

Ознакомиться с перечнем сетей и поставщиков, попавших под проверку АМКУ из-за повышения цен, можно в материале Фактов ICTV.

Источник: АМКУ