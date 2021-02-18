Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ Сільпо-Фуд (група Фоззі) придбати торговельну мережу Фуршет.

АМКУ проаналізував діяльність цих двох торговельних мереж у Вінниці, Івано-Франківську, Калуші, Кам’янському, Камʼянець-Подільському, Коростишеві, Малині, Нетішині, Нікополі, Обухові, Полтаві, Прилуках, Смілі, Трускавці, Умані, Хмельницькому, Черкасах, Ірпені, Києві, Кривому Розі та Кропивницькому.

Виявилось, що сукупні частки ТОВ Сільпо-Фуд та Фуршету в цих містах за результатами 2019 року та 9 місяців 2020 року не досягають граничних 30%, а самі підприємства зазнають конкуренції з боку інших регіональних ринків.

Оскільки така концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ дозволив ТОВ Сільпо-Фуд набути контроль над активами Фуршету.

Разом із тим, торговельні мережі відмовилися набувати контроль над активами в населених пунктах із більшими частками, щоб не обмежувати конкуренцію.

Перевірка АМКУ через підвищення цін

Торік Антимонопольний комітет зафіксував, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту синхронно підвищувалися в різних торговельних мережах.

Через це АМКУ відкрив справу проти постачальників (оптовиків) продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва.

Ознайомитись із переліком мереж та постачальників, які потрапили під перевірку АМКУ через підвищення цін, можна в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: АМКУ