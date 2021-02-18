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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Рада призначила суддею КСУ кандидата Слуги народу

За результатми розгляду кандидатури на посаду судді Конституційного суду України від Верховної Ради, народні депутати 241 голосом підтримали Віктора Кичуна – доцента Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, висунутого фракцією Слуга народу.

Віктор Кичун

На цю посаду за квотою парламенту, окрім Кичуна, претендували: Юрій Павленко – від фракції ОПЗЖ, Ольга Боднар-Петровська – від Батьківщини та Руслан Сидорович – від Голос.

Однак під час рейтингового голосування ці кандидати набрали менше голосів, ніж Кичун.

Після призначення Кичуна у Конституційному суді вакантними залишаються ще дві суддівські посади – по одній від парламенту і з’їзду суддів.

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Вимоги до кандидатів на посаду судді КС: громадянство України, володіння державною мовою, вища юридична освіта, стаж у сфері права не менше 15 років, вік не менше 40 років, а також високі моральні якості та високий рівень компетентності.

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