Президент Украины Владимир Зеленский поддержал принятие законопроекта об упрощенной растаможке автомобилей. 18 февраля проект закона поддержали украинские парламентарии.

По словам Зеленского, принятие документа — это разумный компромисс, что станет на защиту водителей, которые уже ввезли транспортные средства на территорию Украины.

— С другой стороны, он защитит нашу экологию от вредных выбросов, а главное — позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения.

Что предусматривает закон о растаможке авто

18 февраля нардепы приняли законопроект о растаможке авто. Процедура ввоза евроблях будет упрощенной.

Стоимость таможенного оформления отныне будет зависеть от возраста транспортного средства, объема и вида двигателя. Ранее учитывалась только цена автомобиля.

Закон также предусматривает снижение стоимости растаможки авто.