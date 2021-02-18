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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Это разумный компромисс: Зеленский поддержал закон о растаможке авто

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал принятие законопроекта об упрощенной растаможке автомобилей. 18 февраля проект закона поддержали украинские парламентарии.

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По словам Зеленского, принятие документа — это разумный компромисс, что станет на защиту водителей, которые уже ввезли транспортные средства на территорию Украины.

— С другой стороны, он защитит нашу экологию от вредных выбросов, а главное — позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения.

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Что предусматривает закон о растаможке авто

18 февраля нардепы приняли законопроект о растаможке авто. Процедура ввоза евроблях будет упрощенной.

Стоимость таможенного оформления отныне будет зависеть от возраста транспортного средства, объема и вида двигателя. Ранее учитывалась только цена автомобиля.

Закон также предусматривает снижение стоимости растаможки авто.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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