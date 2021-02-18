Возле Верховной Рады Украины владельцы евроблях устроили масштабную акцию протеста.

Под стенами парламента митингующие начали перекрывать входы в здание и устраивают словесные перепалки с народными депутатами.

На акцию протеста прибыли сотрудники Нацполиции, чтобы обеспечить проход парламентариям в Раду.

Сам митинг евробляхеры устроили из-за того, что закон №3704 об упрощении растаможки автомобилей на иностранных номерах не поставили на повестку дня 18 февраля.

Митингующие держат в руках плакаты в поддержку законопроекта об упрощенной растаможке авто.

Митинги евробляхеров

В ноябре евробляхеры уже устраивали митинги под Верховной Радой. Тогда участники акции протеста требовали доступного растаможка авто и принятия законопроекта №3704.

Люди свистели в дудки, получали дымовые шашки и скандировали слово “закон”.

Цель законопроекта №3704 — сделать растаможка авто доступным в Украине. Согласно ему, процедура растаможивания автомобиля с иностранной регистрацией будет стоить дешевле — €300-600.