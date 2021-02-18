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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Снова зоны эпидопасности: Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина

Правительство опубликовало постановление о продлении на территории Украины адаптивного карантина до 30 апреля 2021 года.

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Документ №104 от 17 февраля 2021 года появился на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, в стране с 24 февраля устанавливается модель адаптивного карантина.

Она предусматривает деление на четыре уровня эпидопасности: красный, оранжевый, желтый и зеленый.

Постановление вступает в силу с 24 февраля 2021 года. В этот момент в Украине во всех регионах будут действовать правила желтой карантинной зоны.

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Версия 2021: в Украине снова ввели адаптивный карантин

Адаптивный карантин в Украине

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине в очередной раз продлили карантин. Решение приняли на заседании Кабмина 17 февраля.

Новые ограничения повлияют на работу учебных заведений.

Подробнее о введении в Украине адаптивного карантина 2021 читайте в материале на Фактах ICTV.

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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