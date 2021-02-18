Уряд опублікував постанову про подовження на території України адаптивного карантину до 30 квітня 2021 року.

Документ №104 від 17 лютого 2021 року з’явився на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з документом, у країні з 24 лютого встановлюється модель адаптивного карантину.

Вона передбачає поділ на чотири рівні епіднебезпеки: червоний, помаранчевий, жовтий та зелений.

Постанова набирає чинності з 24 лютого 2021 року. У цей час в Україні у всіх регіонах діятимуть правила жовтої карантинної зони.

Адаптивний карантин в Україні

Через складну ситуацію з коронавірусом в Україні вкотре продовжили карантин. Рішення ухвалили на засіданні Кабміну 17 лютого.

Нові обмеження вплинуть на роботу навчальних закладів.

Детальніше про запровадження в Україні адаптивного карантину 2021 читайте у матеріалі на Фактах ICTV.