У п’ятницю, 19 лютого, народні депутати України зберуться на традиційне пленарне засідання Верховної Ради. На розгляді буде низка важливих документів, зокрема законопроект про державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 19 лютого 2021 року.

Засідання Верховної Ради 9 скликання – порядок денний

Серед іншого 19 лютого парламентарі розглянуть:

закон №3115 та 3115-1 про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

на випадок безробіття; законопроект №3790 щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях;

внесення змін до закону України Про Національну гвардію України;

внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України (зміна назви державного свята День захисника України на День захисників України );

); закон №3758 щодо академічної доброчесності – планується встановити перевірку осіб, які призначаються на посаду керівників закладів освіти, на дотримання академічної доброчесності;

– планується встановити перевірку осіб, які призначаються на посаду керівників закладів освіти, на дотримання академічної доброчесності; підвищення розмірів грошової допомоги особам рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту.

Порядок денний засідання Верховної Ради 19 лютого by Lyuda Bogdanova on Scribd

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Закон щодо розмитнення євроблях

18 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про розмитнення євроблях. Проект закону №4643-д передбачає спрощену систему митного оформлення автомобілів на європейських номерах.

Таке рішення підтримав президент України Володимир Зеленський, назвавши його “розумним компромісом.”