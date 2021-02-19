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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Обстрелы не прекращаются: боевики за сутки четыре раза нарушили режим тишины

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Донбас

У населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Южного боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а у Майорска — из стрелкового оружия.

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В ответ на обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

С начала текущих суток, 19 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Сутки на Донбассе

В течение прошлых суток, 17 февраля, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Новомихайловки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Славное боевики применили автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

Источник: Штаб ООС

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