За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
У населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи Южного боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а у Майорска — из стрелкового оружия.
В ответ на обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.
С начала текущих суток, 19 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Сутки на Донбассе
В течение прошлых суток, 17 февраля, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Неподалеку Новомихайловки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Славное боевики применили автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.