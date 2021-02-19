За минулу добу на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Південного бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська – зі стрілецької зброї.

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У відповідь на обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Від початку поточної доби, 19 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Доба на Донбасі

Впродовж минулої доби, 17 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Новомихайлівки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Славне бойовики застосували автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.