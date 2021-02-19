PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Обстріли не припиняються: бойовики за добу чотири рази порушили режим тиші

За минулу добу на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Донбас

Біля населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Південного бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська – зі стрілецької зброї.

Читайте
ОБСЄ зафіксували на Донбасі 39 порушень за добу

У відповідь на обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Від початку поточної доби, 19 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Доба на Донбасі

Впродовж минулої доби, 17 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Новомихайлівки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Славне бойовики застосували автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

Джерело: Штаб ООС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка