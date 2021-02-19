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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Нуждается в модернизации: Украина не планирует отходить от Минского формата

Украина не планирует отказываться от Минского формата переговоров, хотя он нуждается в модернизации.

Нуждается в модернизации: Украина не планирует отходить от Минского формата

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время программы Право на власть.

— Отходить от Минского формата власть не будет и не планирует, так как это обязательство политико-дипломатическое, которое было взято в 2014 году, его продлили в 2015-м, — заявил Резников.

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Он подчеркнул, что Минские договоренности нуждаются в модернизации через юридические неточности.

Министр отметил, что именно Россия нарушает Минские соглашения, а Украина и в дальнейшем будет отстаивать свои позиции на переговорах.

Кулеба о Минском процессе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возлагает надежды на Минские переговоры по урегулированию ситуации в восточных регионах Украины.

Хотя руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что некоторые пункты договоренностей невозможно выполнить. Ермак подчеркнул, что Украина поддерживает Минские договоренности, однако они очень сложные.

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