Потребує модернізації: Україна не планує відходити від Мінського формату

Україна не планує відмовлятися від Мінського формату перемовин, хоча він потребує модернізації.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час програми Право на владу.

– Відходити від Мінського формату влада не буде і не планує, тому що це зобов’язання політико-дипломатичне, яке було взяте у 2014 році й подовжене у 2015-му, – заявив Резніков.

Він підкреслив, що Мінські домовленості потребують модернізації через юридичні неточності.

Міністр наголосив, що саме Росія порушує Мінські угоди, а Україна і надалі відстоюватиме свої позиції на переговорах.

Кулеба про Мінський процес