Потребує модернізації: Україна не планує відходити від Мінського формату

Україна не планує відмовлятися від Мінського формату перемовин, хоча він потребує модернізації.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час програми Право на владу.
– Відходити від Мінського формату влада не буде і не планує, тому що це зобов’язання політико-дипломатичне, яке було взяте у 2014 році й подовжене у 2015-му, – заявив Резніков.
Він підкреслив, що Мінські домовленості потребують модернізації через юридичні неточності.
Міністр наголосив, що саме Росія порушує Мінські угоди, а Україна і надалі відстоюватиме свої позиції на переговорах.
Кулеба про Мінський процес
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба покладає надії на Мінські переговори щодо врегулювання ситуації у східних регіонах України.
Хоча керівник Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що деякі пункти домовленостей неможливо виконати. Єрмак підкреслив, що Україна підтримує Мінські домовленості, однак вони дуже складні.