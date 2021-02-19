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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Потребує модернізації: Україна не планує відходити від Мінського формату

Україна не планує відмовлятися від Мінського формату перемовин, хоча він потребує модернізації.

Потребує модернізації: Україна не планує відходити від Мінського формату

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час програми Право на владу.

– Відходити від Мінського формату влада не буде і не планує, тому що це зобов’язання політико-дипломатичне, яке було взяте у 2014 році й подовжене у 2015-му, – заявив Резніков.

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Він підкреслив, що Мінські домовленості потребують модернізації через юридичні неточності.

Міністр наголосив, що саме Росія порушує Мінські угоди, а Україна і надалі відстоюватиме свої позиції на переговорах.

Кулеба про Мінський процес

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба покладає надії на Мінські переговори щодо врегулювання ситуації у східних регіонах України.

Хоча керівник Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що деякі пункти домовленостей неможливо виконати. Єрмак підкреслив, що Україна підтримує Мінські домовленості, однак вони дуже складні.

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